КСП рассказала, как на самом деле строились ясли на Планерной

Результаты проверки вошли в отчетный доклад.

Результаты проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство и ввод в эксплуатацию 80-местных яслей на улице Планерной в Орле, вошли в отчетный доклад Контрольно-счетной палаты областного центра. В нем представлена хронология событий и описаны выявленные недостатки. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта «Детский сад (ясли) по улице Планерной» были предусмотрены адресной программой администрации города.

Ответственным исполнителем до августа 2022 года являлось МКУ «УКС города Орла», которое затем сменил его правопреемник – МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Всего было заключено 23 муниципальных контракта и договора на проектирование, строительство и поставку оборудования на общую сумму 93,753 миллиона рублей. Так, в 2020 году «УКС» заключил контракт с ООО «АгроСтройМонтаж», стоимостью 76,11 миллиона рублей. Окончание работ было запланировано на 25 июля 2021 года.

«УКС» выплатил «АгроСтройМонтажу» аванс в размере 22,83 миллиона рублей. Часть работ была выполнена и принята по актам. Но весной 2021 года в связи с существенным нарушением подрядчиком условий контракта «УКС» приняло решение об одностороннем отказе от его исполнения. А затем Орловское УФАС включило сведения об ООО «АгроСтройМонтаж» в реестр недобросовестных поставщиков. Основанием стало то, что аванс в полном объеме не был освоен, а работы велись слишком медленно.

Кроме того, еще до расторжения контракта проводился осмотр объекта. И было установлено, что даже еще не достроенный объект уже имел существенные дефекты. Несмотря на выявление дефектов, в частности в кладке наружных стен, подрядчик передал, а «УКС» частично приняло работы на общую сумму 6,726 миллиона рублей. Аудиторы ссылаются на письменное объяснение МКУ «ОМЗ», согласно которому дефекты кладки подрядчиком не устранялись, после чего муниципальный контракт был расторгнут в одностороннем порядке.

КСП пришла к выводу, что «УКС» неправомерно не потребовало у «АгроСтройМонтажа» устранения за его счет выявленных дефектов и не назначило дату повторной приемки работ. Подрядчик не выдал гарантийный паспорт, но «УКС» и этого от него почему-то не потребовало. После смены заказчика у МКУ «ОМЗ» не оказалось актов скрытых работ и документов о качестве использованных подрядчиком материалов.

«В связи с отсутствием перечисленных документов МКУ «ОМЗ» не представляется возможным подтвердить объемы и качество выполненных подрядчиком работ по муниципальному контракту», – пояснили по этому поводу аудиторы. В результате неподтвержденными остались работы на 17,177 миллиона рублей, которые к тому же не были обеспечены гарантийными обязательствами. В связи с этим КСП назвала неправомерным расходование бюджетных средств в размере 17,17 миллиона рублей.

По мнению аудиторов, бездействие должностных лиц МКУ «УКС», выразившееся в отсутствии гарантийного паспорта и обеспечения гарантийных обязательств, отсутствии в полном объеме исполнительной документации по муниципальному контракту привело к ущемлению прав и законных интересов муниципального образования «Город Орел» и к фактическому освобождению «АгроСтройМонтажа» от обязанности устранять за свой счет выявленные дефекты.

