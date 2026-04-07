Губернатора засыпали вопросами о вырубке деревьев в Орле

«Испоганили весь город».

В ходе прямого эфира в соцсетях 6 апреля губернатор Андрей Клычков сообщил, что получает десятки обращений по вырубке насаждений. Глава региона отметил, что помимо противников сноса, есть те, кто пишет «спилите». Существует вопрос безопасности и ветхости, новых требований при благоустройстве и ремонте магистралей.

«Будем высаживать крупномеры. Договорились с нашими лесниками, чтобы при компенсационной высадке их использовать», – заверил Андрей Клычков.

Губернатор напомнил про парк Победы, где при проведении благоустройство тоже было много жалоб.

«Птички разлетелись, жучки расползлись, белки разбежались, в парке деревьев не осталось. И где? И белки, и птички, и жучки – все на месте».

В комментариях к дискуссии присоединилась и администрация Орла.

«Зелёные насаждения действительно играют важную роль в формировании комфортной городской среды, включая снижение температуры и создание тени. Вместе с тем обращаем внимание, что работы проводятся в первую очередь в отношении деревьев, находящихся в аварийном состоянии, с признаками заболеваний, а также высаженных с нарушением нормативных требований — вблизи проезжей части. Такие насаждения представляют потенциальную опасность для пешеходов и участников дорожного движения. В рамках капитального ремонта улично-дорожной сети важно обеспечить безопасность, нормативную ширину проезжей части и тротуаров, а также возможность организации парковочных пространств. При этом компенсационная высадка зелёных насаждений обязательно будет проведена на общественных территориях — в парках, скверах и других зонах, где деревья смогут расти в благоприятных условиях и выполнять свои экологические функции в полном объёме».

ИА “Орелград”