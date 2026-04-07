Выпускник программы «Герои земли Орловской» поможет власти

7.4.2026 | 10:33 Новости, Общество, СВО

Александр Меркулов вошёл в состав общественного совета при департаменте.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Защитник Отечества будет помогать работе Департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время последнего прямого эфира в социальных сетях.

«Александр… служил в бригаде спецназа ВДВ, участвовал в операции в Сирии, а затем в специальной военной операции на Украине, на Киевском направлении. За личное мужество и отвагу награждён медалью «Анатолий Лебедь»», – рассказал орловский глава.

Также Клычков указал, что Меркулов получил высшее образование. Он окончил бакалавриат и магистратуру Орловского аграрного университета (по специальности «Электроэнергетика и электротехника»). В рамках программы «Герои земли Орловской» он обучался по программе «Государственное и муниципальное управление».

ИА «Орелград»


