Выпускник программы «Герои земли Орловской» поможет власти

Александр Меркулов вошёл в состав общественного совета при департаменте.

Защитник Отечества будет помогать работе Департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время последнего прямого эфира в социальных сетях.

«Александр… служил в бригаде спецназа ВДВ, участвовал в операции в Сирии, а затем в специальной военной операции на Украине, на Киевском направлении. За личное мужество и отвагу награждён медалью «Анатолий Лебедь»», – рассказал орловский глава.

Также Клычков указал, что Меркулов получил высшее образование. Он окончил бакалавриат и магистратуру Орловского аграрного университета (по специальности «Электроэнергетика и электротехника»). В рамках программы «Герои земли Орловской» он обучался по программе «Государственное и муниципальное управление».

ИА «Орелград»