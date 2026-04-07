Юных орловцев предостерегут от незаконного оборота наркотиков

На Орловщине стартовал первый этап федеральной оперативно-профилактической операции.

В Орловской области стартовал первый этап федеральной межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2026». Акция пройдет по 15 апреля 2026 года в целях стабилизации криминогенной обстановки, защиты подрастающего поколения и профилактики наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, сообщила пресс-служба регионального Управления МВД России.

«В ходе операции сотрудники полиции и профильных ведомств проведут комплекс информационно-просветительских и профилактических мероприятий с детьми и молодежью. Подросткам и их родителям разъяснят правовые последствия незаконного потребления наркотиков, а также ответственность, предусмотренную за участие в их незаконном обороте. Особое внимание будет уделено выявлению лиц, склоняющих несовершеннолетних к употреблению запрещенных веществ или вовлекающих их в распространение наркотиков», – уточнили в пресс-службе УМВД.

По данным ведомства, в январе-феврале 2026 года сотрудниками органов внутренних дел Орловской области во взаимодействии с сотрудниками других правоохранительных ведомств был пресечен 61 факт незаконного оборота наркотических средств. Из них 49 случаев подпадают под квалификацию тяжких и особо тяжких преступлений, 37 были совершенны в крупном и особо крупном размере, 28 были связаны непосредственно со сбытом наркотиков.

«По выявленным преступлениям линии НОН из незаконного оборота изъято19,774 кгнаркотических средств, – следует из информации УМВД России по Орловской области. – К уголовной ответственности привлечено 28 лиц. Пресечено 77 административных правонарушений линии НОН. К ответственности привлечено 67 физических лиц, на которых судом наложены штрафы на общую сумму 171,5 тысячи рублей».

Что касается антинаркотической пропаганды, то занимаются этим, в том числе, сотрудники специализированного подразделения УМВД, а именно Управления по контролю за незаконным наркооборотом (УКОН). За первые два месяца текущего года они провели 42 профилактических мероприятия, аудитория которых составила около 2,5 тысячи человек, в том числе 1,5 тысячи детей и подростков.

«Кроме того, в целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления организовано проведение регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе», – добавили в УМВД.

