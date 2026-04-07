Клычков: Не доводите до греха

Губернатор Орловской области обратил внимание на причины и последствия палов травы.

За выходные пожарные выезжали 47 раз на тушение растительности. ЧП фиксировали в Орле, Мценске, Болхове, Орловском округе и еще десятке районов.

«Ситуация тревожная, – заявил 6 апреля в прямом эфире в соцсетях Андрей Клычков. – Риски лесных пожаров и пала очень высоки, потому что ветер и сухая трава. Горело в массиве на границе Брянской области. Дал поручение по усилению работы административных комиссий, в том числе по жестким штрафам для тех, кто поджигает траву».

Губернатор отметил, что понимает стремление привести в порядок участки после зимы. Но зачем мусор палить рядом с полем, которое вспыхивает как пороховая бочка?

«Все это может привести к человеческим жертвам и уничтожению имущества. Рецепт простой: пожары легче предотвратить, чем тушить. Будем стараться выявлять и наказывать. Не доводите до греха, как говорится».

За пал сухой травы предусмотрены следующие штрафы: для граждан — до 15 тыс. рублей; для должностных лиц — до 30 тыс. рублей; для юридических лиц — до 400 тыс. рублей. Если нарушение выявлено в условиях особого противопожарного режима, сумма увеличивается. В случае уничтожения имущества возможно возбуждение уголовного дела.

