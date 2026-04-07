На Орловщине расширят доступную среду для инвалидов

Правительство региона утвердило соответствующий план.

Губернатор Андрей Клычков утвердил «дорожную карту» повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Орловской области. Действие документа рассчитано на 2026-2030 годы, ответственность за его исполнение возложена на региональный департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Распоряжение губернатора распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

Целями «дорожной карты» являются: совершенствование нормативной правовой базы, повышение доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, транспортных средств, средств связи и информации, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями, оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.

Ожидаемыми результатами реализации «дорожной карты», в числе прочего, заявлены: увеличение доли парка подвижного городского наземного транспорта для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, увеличение количества инвалидов, вовлеченных в систему профессионального образования др.

«Достижение ожидаемых результатов реализации «дорожной карты» возможно при обеспечении эффективного межведомственного взаимодействия и координации работы органов исполнительной государственной власти Орловской области, а также привлечении различных источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и местных бюджетов», – говорится в «дорожной карте».

Как следует из документа, в Орловской области по состоянию на 1 января 2025 года насчитывалось 54 760 инвалидов, что составляло 7,9 процента населения региона. Наиболее уязвимыми при взаимодействии с городской средой являются три основные категории: инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха и инвалиды с нарушением зрения.

«В Орловской области применяется комплексный программный подход к решению проблем инвалидов. Это позволило создать модель комплексной реабилитации инвалидов всех категорий, основанную на реализации индивидуальной программы реабилитации инвалидов, содержащей весь спектр мер социальной защиты и поддержки, способствующих их социальной адаптации», – следует из документа.

