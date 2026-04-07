Мэра Орла стали вдвое реже спрашивать об экономике

Орловцы сократили поток обращений в администрацию города.

В первом квартале 2026 года на имя мэра города Орла и его заместителей от граждан поступило 1150 письменных обращений, в которых было озвучено 1163 вопросов. Об этом сообщила администрация областного центра. Поток обращений значительно сократился – для сравнения, в первом квартале 2025 года в мэрию поступило 1427 письменных обращений. Структура таких писем почти не изменилась, а вот их количество по ряду направлений изменилось довольно ощутимо.

Так, если в первом квартале 2025 года граждане затронули вопросы экономики в 1021 своем обращении, то в этом году количество вопросов, которые относятся к экономической сфере, сократилось до 497. Кроме того, в этом году в мэрию поступило 257 обращений, связанных с вопросами охраны окружающей среды, 124 обращения, связанных с вопросами архитектуры и градостроительства, а еще 109 обращений касались ремонта дорог и работы пассажирского транспорта.

По вопросам жилищно-коммунальной сферы в первом квартале 2026 года поступило 175 обращение: в 120 случаях орловцев волновали вопросы коммунального хозяйства, в 55 – вопросы обеспечения граждан жильем. Проблемы в социальной сфере были озвучены в 396 обращениях, причем 152 из них касались семейных вопросов. В 70 письмах мэру орловцы затронули аспекты общественно-политической жизни города Орла, всего в семи письмах горожане поднимали проблемы с отловом бездомных животных.

«По вопросам соблюдения законности обратились 29 граждан, из них большая часть вопросов относилась к сфере безопасности и охраны правопорядка, – следует из информации мэрии. – Все поступившие обращения рассматривались структурными подразделениями администрации города Орла своевременно, в установленные федеральным законодательством сроки».

ИА “Орелград”