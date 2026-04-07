В Орле возродят культуру здоровья и спорта

Тематическую выставку к Всемирному дню здоровья организовала «Бунинка».

В зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина открылась выставка «Возродить культуру здоровья и спорта». Она приурочена к Всемирному дню здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля. На выставке представлены материалы, посвященные проблемам реформирования отечественного здравоохранения, в частности, такие публикации можно почитать на страницах журналов «Власть», «Российская Федерация сегодня», «Социологические исследования» и др.

Вопросам развития массового спорта посвящены статьи в журналах «Соц. работа» и «Молодежь и общество». Отдельный раздел выставки посвящен теме здорового образа жизни. Желающие смогут найти полезные публикации на тему в газете «ЗОЖ», в том числе описания нетрадиционных медицинских процедур и рецепты народной медицины. Журналы «Здоровье» и «Предупреждение» будут интересны любителям фитнеса, адептам здорового питания и приверженцев косметологических процедур.

«Самое ценное, что есть у человека – это здоровье, – говорят в «Бунинке». – Занятия спортом – это приятный и доступный способ заботы о себе и своем теле. Особое внимание на государственном уровне уделяется детскому и молодежному спорту, делается ставка на кадровый потенциал. С каждым десятилетием продолжительность жизни увеличивается, благодаря постоянному развитию, совершенствованию медицины и регулярных открытий в этой области. Еще несколько десятков лет назад люди умирали от болезней, которые сейчас успешно лечатся и не вызывают панического страха и растерянности. Однако существует немало пробелов и нерешенных проблем в области медицины, которые требуют ежедневной проработки».

Напомним, что несколько лет назад власти Орловской области официально запустили региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек». В его рамках органы местного самоуправления при методическом сопровождении НМИЦ профилактической медицины Минздрава России внедрили новую модель работы центров общественного здоровья, наладили оборот новой учетно-отчетной документации.

Популяризация здорового образа жизни в регионе проводится с привлечением различных телекоммуникационных каналов, в том числе с использованием основных региональных телевизионных и радиоканалов для всех целевых аудиторий. Кроме того, реализуется проект масштабирования корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Благодаря его реализации такие программы уже внедрены на некоторых производствах, в том числе в промышленности.

Как следует из недавно утвержденного паспорта региональной программы развития системы здравоохранения, «работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание».

