В Орле по факту пропажи холодильника назначили ревизию

Внеплановая выездная проверка затронула лицей № 32 имени Воробьева.

Мэрия Орла обнародовала краткий отчет о внеплановой выездной проверке муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – лицея № 32 имени И.М. Воробьева. Ее провели сотрудники контрольно-ревизионного отдела на основании распоряжения администрации города Орла. В свою очередь мэрия ориентировалась на служебную записку управления муниципального имущества и землепользования. В ней сообщалось о возможном факте утраты муниципального имущества при проведении капитального ремонта лицея.

В ходе проверки было установлено, что при проведении работ по капитальному ремонту здания образовательного учреждения подрядчик без согласования с собственником демонтировал объект недвижимого имущества, а именно холодильную камеру. Как выяснилось, она является муниципальным имуществом, а лицею эта камера была передана лишь на праве оперативного управления. То есть камерой он мог только пользоваться, но не распоряжаться.

«Руководителем не обеспечено целевое и эффективное использование имущества, переданного учреждению в оперативное управление, – говорится в отчете ревизоров. – Надлежащий контроль за использованием и распоряжением муниципальным имуществом, находящимся на праве оперативного управления, а также за его целевым, эффективным использованием и сохранностью со стороны управления образования и УМИЗ города Орла не обеспечен».

По мотивам проверки в адрес руководителя муниципального бюджетного лицея № 32 было направлено представление – с целью устранения выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений. Напомним, в 2025 году Орловское УФАС России возбудило и рассмотрело дело в отношении МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Проверялись закупки учреждения в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».

Внимание антимонопольщиков привлекло проведение открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту здания лицея № 32 имени И.М. Воробьева. Было установлено, что заявка компании «Стройкомплект» не соответствовала требованиям заказчика, поскольку, по мнению антимонопольного органа, не подтверждала соответствующего опыта проведенных ею работ. Однако заявку не отклонили, а признали победителем, в чем УФАС увидело нарушение закона о защите конкуренции.

