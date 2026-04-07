Минимальный продуктовый набор орловцев подорожал

Продукты питания ощутимее всего поднялись в цене в феврале.

В феврале 2026 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в Орловской области составила 22 693,7 рубля в расчете на месяц. А стоимость условного минимального набора продуктов питания составила 6866,3 рубля. По сравнению с январем 2026 года указанные наборы подорожали на 0,5 процента и 0,7 процента соответственно, сообщил Орелстат.

В структуре среднеобластной стоимости условного минимального набора продуктов питания, в расчете на одного человека в месяц, 26,8 процента занимает доля хлеба, круп и макаронных изделий, 23,6 процента – молочных продуктов, 19,3 процента – мясопродуктов, 14,6 процента – картофеля, плодов и овощей, 5,3 процента – рыбопродуктов, 3,4 процента – жиров, 2,2 процента – сахара и кондитерских изделий, 1,9 процента – яиц. Еще 2,9 процента стоимости минимального набора продуктов приходится на прочую продукцию.

По отношению к январю 2026 года в феврале заметнее всего подорожали яйца – рост составил 20,9 процента. Плодоовощная продукция и картофель за месяц подорожали на 4,4 процента, алкогольные напитки – на 2 процента, сахар-песок – на 1,4 процента, рыбопродукты – на 1,3 процента, макаронные изделия – на 0,4 процента, хлеб и хлебобулочные изделия – на 0,2 процента. В то же время отмечено снижение цен на мясо и птицу – на 1,8 процента, молоко и молочную продукцию – на 1,3 процента, крупы и бобовые – на 0,7 процента, сливочное масло – на 0,6 процента.

«В феврале 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на потребительские товары и услуги повысились на 0,6 процента, в том числе на продовольственные товары увеличились на 1 процент, непродовольственные товары – на 0,3 процента, услуги – на 0,5 процента. Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен, вызванные сезонными и административными факторами, в феврале 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,3 процента (в феврале 2025 года – 100,5 процента», – информирует также Орелстат.

