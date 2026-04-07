Стало известно, когда и где появится «Генерал»

Маршруты и сроки озвучили в Администрации Орла.

Напомним, так называется электробус, который проходит испытания в Орле. Как рассказали в мэрии, они начались уже сегодня, но пока в тестовом режиме. Начиная с пятницы, 10 апреля, транспортное средство начнут эксплуатировать полноценно.

«Генерала» задействуют на маршрутах №9, 15, 16 и 59. Испытания проводит «Трамвайно-троллейбусное предприятие».

Электробус может перевозить до 85 пассажиров. В салоне имеется 37 посадочных мест.

Центральный вход оборудован подъёмником и поручнями. Всего для пассажиров предусмотрено три широких дверных проёма

В салоне есть дополнительная подсветка накопительных площадок. Также здесь имеются USB-разъёмы для зарядки мобильных устройств.

Аккумулятор электробуса можно заряжать как от стационарной инфраструктуры, так и от контактной сети. Это делают с помощью установленных на крыше токоприёмников троллейбусного типа.

Кроме того, «Генерал» оснащён девятью камерами наружного наблюдения.

«Модель рассчитана на средний пробег около 50 километров, в летний период — несколько больше, с учётом работы климатических систем. Более 90% компонентов электробуса произведены в России», – рассказал Денис Фролов, заместитель директора по развитию компании «ПК Транспортные системы».

