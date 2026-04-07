Орловский адвокат признал вину по всем трём статьям

В ближайшее время он предстанет перед судом.

Делом занималось орловское управление Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что адвокат одной из коллегий подозревается в мошенничестве, предложении посредничества во взяточничестве и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия. Дело возбудили на основе материалов Управления ФСБ по Орловской области.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления СКР, от действий адвоката пострадала его подзащитная, которую обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. В 2024 он взял у неё 100 тысяч рублей. Орловец утверждал, что передаст деньги судье, чтобы тот не изменял меру пресечения, назначенную женщине.

В действительности у адвоката не было никаких подобных незаконных отношений с судьёй. Он просто присвоил деньги и распорядился ими по своему усмотрению.

Затем, уже и в 2025 году, он неоднократно предлагал той же подзащитной подобным фиктивным образом «передать» судье ещё три миллиона (якобы чтобы отложить период отбывания наказания). Тогда женщина сама обратилась в правоохранительные органы, а подозреваемого задержали.

Кроме того, установлено, что в 2025 году данный фигурант неофициально приобрёл огнестрельное оружие. Уточняется, что речь идёт об охотничьем ружье (со стволами, укороченными кустарным способом). Оружие изъяли по месту жительства адвоката при обыске.

ИА «Орелград»