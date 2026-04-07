В Орле на улице Ленина сносят старинный дом

7.4.2026 | 14:25 ЖКХ, Новости, Строительство

Это дом №30-А.

Считается, что он построен в 1917 году. Такая дата фигурирует в открытых источниках. Фактический возраст дома может быть ещё больше.

Тем не менее, он не вносился в списки объектов наследия. В 2014 году дом признали аварийным. Несколько дней назад на подъездах соседних зданий появились объявления с предупреждением о запланированном сносе.

В доме №30-А три этажа и восемь квартир. Здание находится во дворах и не видно с улицы. Дом интересен ещё и тем, что его украшала графика, придуманная известным художником и историком Владимиром Неделиным.

О сносе здания сообщает портал «Орёлтаймс». Что возникнет на его месте — пока не известно. Напомним, ещё в 2017 году в Орле обсуждался проект по строительству многоэтажного дома рядом со зданием мэрии.

