В Орле женщина, поскользнувшись у больницы, получила перелом и потеряла сознание

Иск о возмещении ущерба и морального вреда рассмотрел Советский районный суд.

Женщина в зимний вечер проходила через центральные ворота Орловской областной клинической больницы. Она поскользнулась, упала и получила закрытый перелом шейки правого плеча, на некоторое время потеряв сознание. Фотографии подтвердили, что в месте падения дорога была покрыта рыхлым снегом и льдом.

Допрошенный в судебном заседании врач рассказал, что травма носила тяжелый характер, со стойким выраженным болевым синдромом. Женщина долго лечилась, проходила физиотерапию, массаж, ЛФК, приобретала лекарства и обращалась за платными медицинскими услугами. Из-за травмы не могла трудоустроиться, пожаловалась пострадавшая.

Изначально истица подала иск к администрации города, но затем надлежащим ответчиком признали МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла», на которое возложено содержание дорог и тротуаров, включая зимнюю уборку, обработку противогололедными материалами и удаление наледи.

С МБУ «Спецавтобаза» взыскали более 736 тысяч рублей (компенсация морального вреда составила полмиллиона, также учтены недополученный заработок за период нетрудоспособности, расходы на лекарства и платные медицинские услуги).

Решение заочное, может быть обжаловано.

