Клычков назвал «виновных» в отсутствии нового моста в Гати

Губернатор Орловской области переложил ответственность на местных жителей.

В ходе вечернего эфира главы региона в соцсетях 6 апреля поступили вопросы о всесезонной переправе через Оку. Недавно жители нескольких населенных пунктов, которые весной оказываются отрезаны от привычного доступа к цивилизации, записали видеообращение с просьбой построить новый мост в Гати. Андрей Клычков ответил, когда это можно сделать и напомнил, что проектирование начинали.

«Когда решится вопрос с выделением земельных участков для строительства моста. Есть частные объекты. Часть собственников отказывается предоставлять земельные участки для строительства моста», – заявил Андрей Клычков.

Напомним, примерно то же, ранее сообщали в департаменте дорожного хозяйства. Реконструировать мост по новым нормам невозможно, потому что для этого нет свободной земли, заявили чиновники. Ширина проезжей части должна быть 7 метров (две полноценные полосы), плюс по 1,5 метра с каждой стороны — так называемые «полосы безопасности», и еще тротуары по 1,5 метра. Чтобы заехать на такой мост, придется расширять и дорогу перед ним и после него на 250 метров в каждую сторону.

Стоит отметить, что под объекты транспортной инфраструктуры изъятие земель – обычная практика. Предполагается их выкуп, в том числе через суд. Только эти меры, естественно, увеличат конечную стоимость объекта. В 2024 году предварительно изготовление ПСД оценили в 20 млн рублей, само строительство – 600 млн рублей.

В этом году мост в Гати подтопило 27 марта. Он освободился от воды 3 апреля. В этот же день автобусы вернулись на привычные маршруты.

