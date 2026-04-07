Клычков назвал «виновных» в отсутствии нового моста в Гати

7.4.2026 | 9:45 Важное, Строительство, Транспорт

Губернатор Орловской области переложил ответственность на местных жителей.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

В ходе вечернего эфира главы региона в соцсетях 6 апреля поступили вопросы о всесезонной переправе через Оку. Недавно жители нескольких населенных пунктов, которые весной оказываются отрезаны от привычного доступа к цивилизации, записали видеообращение с просьбой построить новый мост в Гати. Андрей Клычков ответил, когда это можно сделать и напомнил, что проектирование начинали.

«Когда решится вопрос с выделением земельных участков для строительства моста. Есть частные объекты. Часть собственников отказывается предоставлять земельные участки для строительства моста», – заявил Андрей Клычков.

Напомним, примерно то же, ранее сообщали в департаменте дорожного хозяйства. Реконструировать мост по новым нормам невозможно, потому что для этого нет свободной земли, заявили чиновники. Ширина проезжей части должна быть 7 метров (две полноценные полосы), плюс по 1,5 метра с каждой стороны — так называемые «полосы безопасности», и еще тротуары по 1,5 метра. Чтобы заехать на такой мост, придется расширять и дорогу перед ним и после него на 250 метров в каждую сторону.

Стоит отметить, что под объекты транспортной инфраструктуры изъятие земель – обычная практика. Предполагается их выкуп, в том числе через суд. Только эти меры, естественно, увеличат конечную стоимость объекта. В 2024 году предварительно изготовление ПСД оценили в 20 млн рублей, само строительство –  600 млн рублей.

В этом году мост в Гати подтопило 27 марта.  Он освободился от воды 3 апреля. В этот же день автобусы вернулись на привычные маршруты.

ИА “Орелград”


Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года)

