Жителей Орла попросили не ходить в парки

8.4.2026 | 10:57 Закон и порядок, Новости

В течение четырёх дней здесь будет проводиться акарицидная обработка.

Фото: ИА «Орелград»

Такую информацию опубликовала администрация города.

Обрабатывать парки препаратами против клещей будут в первой половине следующей недели, с 13 по 16 апреля. Правда, только «при благоприятных погодных условиях».

В связи с этим в данные дни жителей и гостей Орла просят воздержаться от посещения городского и детского парков, «Дворянского гнезда» и парка Победы.

Как пояснили в мэрии, клещи активизируются с приходом тепла, поэтому обработку важно провести именно сейчас.

Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

