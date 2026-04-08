Жителей Орла попросили не ходить в парки

В течение четырёх дней здесь будет проводиться акарицидная обработка.

Такую информацию опубликовала администрация города.

Обрабатывать парки препаратами против клещей будут в первой половине следующей недели, с 13 по 16 апреля. Правда, только «при благоприятных погодных условиях».

В связи с этим в данные дни жителей и гостей Орла просят воздержаться от посещения городского и детского парков, «Дворянского гнезда» и парка Победы.

Как пояснили в мэрии, клещи активизируются с приходом тепла, поэтому обработку важно провести именно сейчас.

ИА «Орелград»