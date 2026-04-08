Армию пополнят около 900 орловских призывников

Об этом рассказал военный комиссар Орловской области Ренат Сибгатуллин.

Таковы планы на срок, который ранее отводился под весенний призыв — с 1 апреля по 15 июля. Информацию сообщают «Вести-Орёл».

Как уточняет СМИ, призывников не будут привлекать к выполнению задач специальной военной операции.

Напомним, с этого года мероприятия по призыву на срочную службу в вооружённые силы проводятся в России круглый год. Однако непосредственная отправка будущих солдат в армию, как и раньше, будет проводиться в определённые сроки (которые соответствуют привычным периодам весеннего и осеннего призывов).

