Армию пополнят около 900 орловских призывников

8.4.2026 | 15:15 Закон и порядок, Новости

Об этом рассказал военный комиссар Орловской области Ренат Сибгатуллин.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Таковы планы на срок, который ранее отводился под весенний призыв — с 1 апреля по 15 июля. Информацию сообщают «Вести-Орёл».

Как уточняет СМИ, призывников не будут привлекать к выполнению задач специальной военной операции.

Напомним, с этого года мероприятия по призыву на срочную службу в вооружённые силы проводятся в России круглый год. Однако непосредственная отправка будущих солдат в армию, как и раньше, будет проводиться в определённые сроки (которые соответствуют привычным периодам весеннего и осеннего призывов).

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

