В Орле в гостиницах выявили десять миграционных нарушений

В одном случае принято решение о выдворении.

Об этом рассказали в Управлении МВД Орловской области.

Проверки проходили в гостиницах и хостелах, расположенных в Советском районе. Объектом поиска были иностранные граждане, нарушающие правила въезда в Россию или пребывания в ней.

В итоге полиция составила 10 административных протоколов по соответствующей статье. Одного из иностранцев-нарушителей вышлют из страны. Также проверяется и принимающая сторона.

В рейде участвовали участковые полиции, сотрудники, которые занимаются делами несовершеннолетних, представители уголовного розыска, а также подразделения по вопросам миграции.

ИА «Орелград»