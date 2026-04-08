В Орле в гостиницах выявили десять миграционных нарушений

8.4.2026 | 16:54 Криминал, Новости

В одном случае принято решение о выдворении.

Фото: УМВД России по Орловской области

Об этом рассказали в Управлении МВД Орловской области.

Проверки проходили в гостиницах и хостелах, расположенных в Советском районе. Объектом поиска были иностранные граждане, нарушающие правила въезда в Россию или пребывания в ней.

В итоге полиция составила 10 административных протоколов по соответствующей статье. Одного из иностранцев-нарушителей вышлют из страны. Также проверяется и принимающая сторона.

В рейде участвовали участковые полиции, сотрудники, которые занимаются делами несовершеннолетних, представители уголовного розыска, а также подразделения по вопросам миграции.

ИА «Орелград»


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

