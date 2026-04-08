Жителя Орла обвинили в оправдании терроризма

8.4.2026 | 14:26

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Об этом рассказали в орловском управлении Следственного комитета России. Дело возбуждено по соответствующей статье УК (205.2, часть 2).

Предварительно установлено, что преступление произошло в 2024 году в июне. В одном из мессенджеров мужчина разместил публикацию, где давалась положительная оценка террористу. Известно, что в этот момент сам он находился на территории Северного района.

Как уточнили в ведомстве, по крайней мере на тот момент обвиняемый придерживался соответствующих взглядов. Дело возбудили на основании материалов Управления ФСБ России по Орловской области.

Фигурант задержан. Пока что суд отправил его под домашний арест. В рамках расследования проводятся необходимые действия.

ИА «Орелград»


