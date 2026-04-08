Чиновники отсудили неосновательное обогащение у соцзащиты

8.4.2026 | 7:34 Закон и порядок, Новости

Спор рассмотрел Арбитражный суд Орловской области.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

С иском обратилась администрация Троснянского района. Казенное учреждение «Центр занятости населения Орловской области» в период с августа по декабрь 2024 года фактически занимало помещение площадью 17,4 кв. м в селе Тросна, хотя договор аренды так и не был заключен. Причина — центр занятости не подписал договор из-за отсутствия доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Суд признал, что факт пользования помещением подтвержден и не оспаривался ответчиком. Отсутствие договора не освобождает от оплаты фактического пользования чужим имуществом. Доводы о нехватке бюджетных средств суд отклонил, указав, что это не является уважительной причиной для неисполнения обязательств.

Суд взыскал с КУ ОО «Центр занятости населения Орловской области» 8 352 рубля, а при недостаточности средств — в порядке субсидиарной ответственности с департамента социальной защиты Орловской области.

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

ИА “Орелград”


Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

