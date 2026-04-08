На Орловщине доля убыточных организаций приближается к половине

Финансовые результаты деятельности оценили статистики.

В Орловской области в январе 2026 года, по оперативным данным Орелстата, доля убыточных организаций по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 7,9 процентных пункта и составила 43 процента. Первый месяц текущего года с убытком завершили 120 предприятий региона, подлежащих статистическому наблюдению. А их совокупный убыток составил 1,976 миллиарда рублей.

С прибылью январь завершили 159 предприятий, в совокупности она составила 2,875 миллиарда рублей. Таким образом, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций получился положительным. В действующих ценах положительное сальдо составило 899,1 миллиона рублей. В Орелстате при этом напомнили, что указанная статистика не учитывает финансовые результаты работы малого предпринимательства, государственных и муниципальных учреждений, а также финансовых организаций.

Стоит отметить, что годом ранее ситуация выглядела более оптимистично. Сальдо тогда тоже было положительным. Причем оно превышало текущий результат на 62,7 процента. По сравнению с январем 2025 года лишь три отрасли сумели нарастить свои показатели. Особенно выделяется деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, положительное сальдо в которой увеличилось в 5,9 раза. В данной сфере, к тому же, все 100 процентов организаций завершили минувший январь с прибылью.

Кроме того, на 69,8 процента увеличилось положительное сальдо в сфере транспортировки и хранения, оно составило по итогам января 259 миллионов рублей; на 59,8 процента увеличилось сальдо в сфере образования, превышение прибыли над убытками в данной сфере составило 6,3 миллиона рублей. В то же время заметно просело сельское и лесное хозяйство. Данная сфера традиционно является лидером по объемам сальдо, вот и по итогам января оно составило плюс 693,9 миллиона рублей. Однако по сравнению с январем 2025 года сальдо в данной отрасли сократилось на 40 процентов.

Наибольшая доля убыточных предприятий по итогам января 2026 года зафиксирована в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – она составила 61,9 процента. Удивительно, но в торговле и сфере ремонта автотранспорта с убытком сработали 49 процентов организаций, в сфере обрабатывающих производств – 47,9 процента, в сфере транспортировки и хранения – 30 процентов.

