Орловчанка доказала, что горячая вода необходима даже в отпуске у моря

8.4.2026 | 7:07 Закон и порядок, Новости

Советский районный суд Орла взыскал с «Анапского взморья» деньги за некачественное проживание, неустойку и моральный вред.

ИА “Орелград”

Женщина забронировала и оплатила проживание в отеле на пять ночей, заплатив более 158 тысяч рублей. Однако 28 августа она узнала об отключении горячей воды в отеле на весь день. Посчитав коммунальные лишения недопустимыми, туристка 29 августа досрочно выехала и потребовала возврата денег за неиспользованные дни. Отель сначала пообещал вернуть средства, но затем отказал, сославшись на «невозвратный тариф».

Орловчанка обратилась в суд. Ответчик на заседание не явился, дело рассмотрено заочно. Суд установил, что отель не доказал надлежащее качество услуг, а довод о невозвратном тарифе не подтвержден. Договор расторгнут. Суд решил взыскать с  отеля около 172 тысяч рублей (стоимость испорченных дней отпуска, компенсацию морального вреда, неустойку за просрочку возврата денег, штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя).

