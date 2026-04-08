Двухлетний спор «Орёл-Отеля» и КСП завершился

Контрольно-счетная палата представила свою версию судебной тяжбы.

Длительный двухлетний судебный процесс, по которому АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» оспаривал представления, внесенные Контрольно-счетной палатой города Орла по результатам планового контрольного мероприятия, завершился. Свою версию происходивших событий КСП изложила в отчетном докладе. Напомним, что проверка проводилась в 2023 году. Краткий отчет о ней до сих пор опубликован на официальном сайте КСП.

Из него следует, что «потери бюджета города Орла в связи с нарушением Обществом порядка расчета дивидендов и нарушениями в бухгалтерском учете составляют 12 601,1 тыс. рублей, в том числе за2021 г. – 7 560,2 тыс. рублей, за2022 г. – 5 040,9 тыс. рублей». Кроме того, аудиторы сочли, что «неправомерные расходы АО «ГК «Орел-Отель»» составляют 1 385,4 тыс. рублей, в том числе: содержание арендованного автомобиля – 885,7 тыс. рублей; завышение стоимости работ по ремонту асфальтобетонного покрытия внутри дворовой территории гостиницы «Орел» – 499,7 тыс. рублей».

Потери АО «ГК «Орел-Отель», по мнению аудиторов, составляли 11,549 миллиона рублей, в том числе «в связи с отсутствием арендных отношений в отношении 2-х объектов недвижимости – 10 446,8 тыс. рублей; от оказания услуг по прачечной обработке текстильных изделий по завышенным ценам – 831,7 тыс. рублей». Неэффективные расходы компании были оценены в 159,82 тысячи рублей.

С целью принятия мер по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недостатков представления были направлены главе компании и начальнику управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла. «Орел-Отель» не согласился с рядом выводов аудиторов и оспаривал их в судебном порядке. Как отметили в КСП, иск компании рассматривался во всех судебных инстанциях, начиная с Арбитражного суда Орловской области и заканчивая Верховным судом РФ.

«Жалобы АО «ГК «Орел-Отель» и бывшего генерального директора Общества в Верховный суд РФ и председателю Верховного суда РФ остались без удовлетворения, в передаче дела для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано, – отмечает в своем отчете КСП. – Из 50-ти оспариваемых АО «ГК «Орел-Отель» пунктов представлений арбитражными судами признаны недействительными только четыре несущественных пункта, касающиеся оплаты командировочных расходов, заполнения авансовых отчетов и закупок у единственного поставщика».

