На Орловщине пытались скрыть несчастные случаи

В Орле обсудили данные о производственном травматизме.

Заместитель руководителя Межрегиональной территориальной государственной инспекции труда в Орловской и Брянской областях Екатерина Ершова приняла участие в заседании городской межведомственной комиссии по охране труда, которое прошло в администрации Орла. Как пояснила пресс-служба инспекции, участники обсудили информацию о состоянии производственного травматизма на территории Орловской области и принимаемые меры по его профилактике.

Из доклада Екатерины Ершовой следует, что в 2025 год инспекторы труда провели 61 расследование несчастных случаев, причем шесть из них являлись сокрытыми. В настоящее время информация о произошедших несчастных случаях поступает в инспекцию труда из медицинских учреждений и правоохранительных органов, подчеркнули в ведомстве, напомнив, что за несвоевременное извещение о групповом, тяжелом или смертельном несчастном случае для юридических лиц предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 50 до 80 тысяч рублей.

«Также по каждому случаю травматизма Гострудинспекцией инициируются и проводятся контрольные (надзорные) мероприятия, либо незамедлительные, либо по согласованию с прокуратурой Орловской области, – информирует пресс-служба трудовой инспекции. – В аналогичном периоде предыдущего 2024 года производственный травматизм в хозяйствующих субъектах города Орла составил два групповых несчастных случая, один из которых произошел в результате атаки БПЛА, и три смертельных несчастных случая, два из которых произошли в результате дорожно-транспортного происшествия».

Екатерина Ершова добавила, что в 2025 году непосредственно в городе Орле в организациях и на предприятиях было зарегистрировано два несчастных случая со смертельным исходом и пять тяжелых несчастных случаев. Из них четыре ЧП (одно смертельное и три тяжелых) произошли на предприятиях сферы обрабатывающих производств, один тяжелый несчастный случай – в учреждении образования, один смертельный несчастный случай – в сфере торговли. Еще одно тяжелое ЧП было зарегистрировано в сфере транспортировки и хранения.

