На Орловщине пытались скрыть несчастные случаи

8.4.2026 | 8:30 Важное, Новости, Происшествия

В Орле  обсудили данные о производственном травматизме.

Фото: ИА «Орелград»

Заместитель руководителя Межрегиональной территориальной государственной инспекции труда в Орловской и Брянской областях  Екатерина Ершова приняла участие в заседании городской межведомственной комиссии по охране труда, которое прошло в администрации Орла. Как пояснила пресс-служба инспекции, участники  обсудили информацию о состоянии производственного травматизма на территории Орловской области и принимаемые меры по его профилактике.

Из доклада Екатерины Ершовой следует, что в 2025 год инспекторы труда провели 61 расследование несчастных случаев, причем шесть из них  являлись сокрытыми. В настоящее время информация о произошедших несчастных случаях поступает в инспекцию труда из медицинских учреждений и правоохранительных органов, подчеркнули в ведомстве, напомнив, что за несвоевременное извещение о групповом, тяжелом или смертельном несчастном случае для юридических лиц предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 50 до 80 тысяч рублей.

«Также по каждому случаю травматизма Гострудинспекцией инициируются и проводятся контрольные (надзорные) мероприятия, либо незамедлительные, либо по согласованию с прокуратурой Орловской области, – информирует пресс-служба трудовой инспекции. – В аналогичном периоде предыдущего 2024 года производственный травматизм в хозяйствующих субъектах города Орла составил два групповых несчастных случая, один из которых произошел в результате атаки БПЛА, и три смертельных несчастных случая, два из которых произошли в результате дорожно-транспортного происшествия».

Екатерина Ершова добавила, что в 2025 году непосредственно в городе Орле в организациях и на предприятиях было зарегистрировано два несчастных случая со смертельным исходом и пять тяжелых несчастных случаев. Из них четыре ЧП (одно смертельное и три тяжелых) произошли на предприятиях сферы обрабатывающих производств, один тяжелый несчастный случай – в учреждении образования, один смертельный несчастный случай – в сфере торговли. Еще одно тяжелое ЧП было зарегистрировано в сфере транспортировки и хранения.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU