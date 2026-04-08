Ущерб орловским животным оценили почти в миллион рублей

Виновниками причинения ущерба стали аграрии и энергетики.

Департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области отчитался о результатах федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания за 2025 год. Из доклада о правоприменительной практике следует, что предметом такого контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований, установленных Федеральным законом «О животном мире».

В 2025 году плановые проверки в данной сфере департамент не проводил. В то же время Орловским природоохранным межрайонным прокурором было инициировано возбуждение двух дел об административных правонарушениях, по итогам рассмотрения которых к административной ответственности были привлечены два должностных лица. Общая сумма штрафов для них составила 16 тысяч рублей.

«В рамках федерального государственного контроля проводились профилактические мероприятия, а также контрольно-надзорные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами, также выездные обследования среды обитания объектов животного мира с взаимодействием с физическими лицами, – говорится в докладе. – Ущерб, причиненный объектам животного мира в Орловской области, за 2025 год составил 885 тысяч рублей. Указанный выше ущерб возник в результате хозяйственной деятельности сельскохозяйственных производителей и энергопоставляющей компании».

В департаменте добавили, что для устранений причин и условий, способствующих причинению вреда объектам животного мира при ведении производственных процессов, правительство региона утвердило «Требования к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередачи на территории Орловской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения».

Также сообщается, что при проведении контрольно-надзорных и профилактических мероприятий сотрудники департамента в минувшем году акцентировали свое внимание на предупреждении нарушений и активно проводили разъяснительную работу по вопросам, касающимся соблюдения обязательных требований.

ИА “Орелград”