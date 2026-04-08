Контролировать департамент культуры будут общественники

Департамент утвердил положение о собственном общественном совете.

Департамент культуры Орловской области своим приказом утвердил положения о ведомственном общественном совете. Это совещательно-консультативный орган, созданный для общественного контроля за деятельностью департамента. Согласно документу в его состав будут входить девять человек, работать они будут на общественных началах, а их решения будут носить рекомендательный характер.

Перед советом поставлен ряд задач. В том числе к его полномочиям отнесено обсуждение проектов нормативных актов и планов департамента культуры, взаимодействие с гражданским обществом, поддержка общественно значимых инициатив, повышение открытости работы ведомства, участие в антимонопольном комплаенсе и так далее.

Функционал совета включает в себя рассмотрение инициатив граждан, анализ проблем в сфере культуры и подготовку предложений по их решению. Заседания нового совещательного органа будут проводиться не реже одного раза в год, они правомочны при присутствии более половины членов совета. Решения принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколом.

В состав совета войдут председатель, его заместитель и секретарь, которые избираются на первом же заседании. Члены совета обязаны лично участвовать в заседаниях, они имеют равные права при голосовании. Обеспечение деятельности совета департамент культуры возложил сам на себя. Кроме того, ведомство обещает сделать работу совета открытой – информация о его составе, заседаниях и результатах работы совета должна размещаться на «Портале Орловской области – публичном информационном центре» в течение 10 рабочих дней после каждого заседания.

ИА “Орелград”