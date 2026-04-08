Орловские подростки перестали хулиганить и разбойничать

О состоянии подростковой преступности рассказала полиция.

В Орловской области за первые два месяца 2026 года не было зарегистрировано фактов совершения несовершеннолетними умышленного причинения вреда здоровью, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, нанесения побоев, разбоев, вымогательств, умышленного уничтожения и повреждения имущества, хулиганств. Не было зарегистрировано и фактов совершения подростками преступлений в состоянии наркотического и токсического опьянения.

Такие данные озвучило региональное УМВД России, отметив, что достигнутый результат – это прямое следствие проводимой правоохранителями предупредительно-профилактической работы. В Орловской области разработан и реализуется комплекс дополнительных профилактических мероприятий. По данным УМВД, в январе-феврале 2026 года было подготовлено и направлено в органы исполнительной власти и местного самоуправления 229 информаций, в том числе по вопросам трудоустройства, обучения и социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«В результате проводимой наставнической работы 17 подростков сняты с учета в связи с исправлением поведения. В формате «социальных патрулей» осуществлено 183 выезда, проверено 384 семьи и 319 подростков, выявлено 19 административных правонарушений. Сотрудниками ПДН ОВД проведено 387 лекций в общеобразовательных учреждениях в рамках осуществления профилактических мероприятий по снижению уровня подростковой преступности, пропаганды правовых знаний», – перечислили в УМВД.

Ранее региональный детский омбудсмен Константин Домогатский в своем итоговом докладе сообщал, что в 2025 году в Орловской области на учет был поставлен 221 несовершеннолетний, а в органы внутренних дел были доставлены 118 подростков. За несовершеннолетними, которые состоят на профилактическом учете, закреплены 214 наставников, в том числе 64 сотрудника органов внутренних дел, включая руководителей территориальных ОВД.

«Реализуемый наставниками комплекс профилактических мер демонстрирует позитивную динамику в работе с несовершеннолетними правонарушителями, – пишет детский омбудсмен. – По результатам работы с профилактического учета в связи с исправлением поведения снято 93 подростка. За 12 месяцев минувшего года в ЦВСНП УМВД помещено 19 несовершеннолетних правонарушителя. Один несовершеннолетний направлен в СУВУЗТ».

