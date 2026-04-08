Орловских букмекеров приравняли к остальным налогоплательщикам

Около 10 тысяч орловских организаций ощутили налоговые изменения.

Управление ФНС России по Орловской области разъяснило суть новых правил применения налога на прибыль организаций. В ведомстве напомнили, что в 2026 году вступили в силу изменения, внесенные в федеральное налоговое законодательство. И их уже ощутили на себе более 10 тысяч юридических лиц, зарегистрированных на территории Орловской области. С 2026 года налог на прибыль им придется платить по-новому.

«Так, к числу плательщиков этого налога теперь отнесены организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, – информирует пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области. – Ранее доходы игорных заведений не учитывались при расчете налога на прибыль организаций. Игровые заведения вели отдельный учет своей финансовой деятельности и платили налог на игорный бизнес».

Однако с 2026 года правила для них изменились – фактически в этом отношении их приравняли ко всем остальным, при этом для них сохранили прежний налог. «Теперь, доходы от деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах подлежат обложению налогом на прибыль наравне с остальными организациями, а также продолжат облагаться налогом на игорный бизнес», – уточнили в областной налоговой службе.

Впрочем, для Орловской области изменение правил для букмекеров, мягко говоря, не очень актуально, а вот для остальных юрлиц новостью стала «невозможность применения коэффициента 2 для расходов на российское программное обеспечение». Это означает, что лицензионный договор не должен предусматривать возможность передачи этого права другим лицам. Как объяснили налоговики, новая мера призвана покончить с практикой многократного применения повышающего коэффициента в цепочке перепродаж.

«Кроме того, для плательщиков налога на прибыль срок действия ограничения по переносу убытков продлен до конца 2030 года, – продолжают в УФНС. – Это значит, что компания может уменьшать налоговую базу на сумму убытков прошлых лет. Но есть ограничение – использовать убытки прошлых лет в полном объеме при расчете налога на прибыль нельзя. Можно учесть не более половины накопленных убытков, а оставшаяся часть переносится на будущие периоды».

Хорошей новостью для бизнеса стало то, что с 1 января 2027 года не нужно будет подавать декларации по налогу на прибыль по месту нахождения обособленных подразделений. Отчетность будет подаваться только по месту учета головной организации, что избавит крупные компании, имеющие свои филиалы в разных регионах, от лишних хлопот.

ИА “Орелград”