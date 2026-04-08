Орловца оштрафовали за избиение сотрудника пункта выдачи заказов

Известно, что агрессор является жителем Мценска.

Дело рассматривал местный мировой суд.

Конфликт произошёл в пункте выдачи заказов «Озон». Орловец пришёл туда вместе с супругой. Пострадал сотрудник пункта выдачи — после словесного конфликта клиент нанёс ему два удара ладонью по лицу, а затем схватил за верхнюю одежду.

Обвиняемый не отрицал это, но пытался оправдать свои действия опасением за супругу и себя – якобы действия его оппонента угрожали их безопасности. Однако судья, проанализировав видеозаписи с места происшествия, пришёл к выводу, что в данном случае отсутствовала и реальная угроза, и необходимость физического воздействия.

В итоге виновного оштрафовали на 8 тысяч рублей. Постановление вступило в силу.

Информацию сообщили в пресс-службе судебного участка №1 города Мценска и Мценского района Орловской области.

ИА «Орелград»