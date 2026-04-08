Орловца оштрафовали за избиение сотрудника пункта выдачи заказов

8.4.2026 | 13:15 Криминал, Новости

Известно, что агрессор является жителем Мценска.

Фото: ИА “Орелград”

Дело рассматривал местный мировой суд.

Конфликт произошёл в пункте выдачи заказов «Озон». Орловец пришёл туда вместе с супругой. Пострадал сотрудник пункта выдачи — после словесного конфликта клиент нанёс ему два удара ладонью по лицу, а затем схватил за верхнюю одежду.

Обвиняемый не отрицал это, но пытался оправдать свои действия опасением за супругу и себя – якобы действия его оппонента угрожали их безопасности. Однако судья, проанализировав видеозаписи с места происшествия, пришёл к выводу, что в данном случае отсутствовала и реальная угроза, и необходимость физического воздействия.

В итоге виновного оштрафовали на 8 тысяч рублей. Постановление вступило в силу.

Информацию сообщили в пресс-службе судебного участка №1 города Мценска и Мценского района Орловской области.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU