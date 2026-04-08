Орловца осудили за попытку подкупить главу отделения ФСБ

8.4.2026 | 13:45 Важное, Криминал, Новости

Мужчину приговорили к длительному сроку лишения свободы.

Фото: vestiorel.ru (иллюстративное)

Уголовное дело возбудили по статье «дача взятки должностному лицу в особо крупном размере» (291 УК, часть 5).

Как сообщает прокуратура Орловской области, всё случилось в Ливнах в минувшем году в январе. Мужчина узнал, что его родственников заключили под стражу в рамках дела о хулиганстве. Он попытался освободить их, но незаконным способом.

Для этого орловец передал главе отделения Управления ФСБ Орловской области по городу Ливны один миллион рублей. Взяткодатель рассчитывал, что результатом станет не только смягчение меры пресечения, избранной для его родственников, но и последующее прекращение их уголовного преследования.

Однако в итоге он попал под суд сам, так как сразу после передачи денег был задержан на месте сотрудниками орловского УФСБ.

Ливенский районный суд приговорил его к восьми годам и двум месяцам колонии строгого режима. Также мужчину оштрафовали примерно на 10 миллионов рублей. Кроме того, средства, переданные в качестве взятки, были конфискованы в казну.

ИА «Орелград»


