Строительство западного обхода Орла тормозит паводок

Это признали в областном правительстве.

Там официально заявили о том, что «темп работ снизился».

«Из-за сильных снегопадов снега накопилось много, он начал таять и значительно увеличил нагрузку на временные подъездные и внутрипостроечные дороги», – рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области.

Впрочем, это не единственная причина снижения. Второй фактор — это официальный «технологический» перерыв, предусмотренный нормативными требованиями. Он необходим для «стабилизации земляного полотна».

Сейчас на объекте проводятся мероприятия по борьбе с паводком. Также здесь восстанавливают временные проезды и размещают опоры электрического освещения. Идёт обеспечение материальными и техническими ресурсами.

Напомним, строительство обхода началось в минувшем году в марте. Работа шла в ускоренном режиме. Несколько раз сообщалось, что трассу могут сдать уже в 2026-м году (вместо запланированного 2028-го).

ИА «Орелград»