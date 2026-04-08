Прокуратура помогла супруге участника СВО получить выплату

8.4.2026 | 13:53 Закон и порядок, Новости

Для этого потребовался судебный процесс.

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Речь идёт о региональной единовременной денежной выплате на третьего ребёнка. Она полагается молодым семьям, постоянно проживающим на Орловщине.

Последнее условие и стало проблемой. Дело в том, что третий ребёнок женщины родился не в нашей области, а в Москве. Однако это произошло вынужденно, так как врачи направили её на роды именно в столицу «по медицинским показаниям».

Хотынецкая межрайонная прокуратура оспорила решение об отказе в выплате в судебном порядке. Иск удовлетоврили. Кроме того, ребёнок, исходя из постоянного места жительства его родителей, официально признан уроженцем Орловщины.

На данный момент женщине уже предоставили данный вид социальной поддержки в размере 300 тысяч рублей.

Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

