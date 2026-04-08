Прокуратура помогла супруге участника СВО получить выплату

Для этого потребовался судебный процесс.
Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.
Речь идёт о региональной единовременной денежной выплате на третьего ребёнка. Она полагается молодым семьям, постоянно проживающим на Орловщине.
Последнее условие и стало проблемой. Дело в том, что третий ребёнок женщины родился не в нашей области, а в Москве. Однако это произошло вынужденно, так как врачи направили её на роды именно в столицу «по медицинским показаниям».
Хотынецкая межрайонная прокуратура оспорила решение об отказе в выплате в судебном порядке. Иск удовлетоврили. Кроме того, ребёнок, исходя из постоянного места жительства его родителей, официально признан уроженцем Орловщины.
На данный момент женщине уже предоставили данный вид социальной поддержки в размере 300 тысяч рублей.
