Прокуратура помогла супруге участника СВО получить выплату

Для этого потребовался судебный процесс.

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Речь идёт о региональной единовременной денежной выплате на третьего ребёнка. Она полагается молодым семьям, постоянно проживающим на Орловщине.

Последнее условие и стало проблемой. Дело в том, что третий ребёнок женщины родился не в нашей области, а в Москве. Однако это произошло вынужденно, так как врачи направили её на роды именно в столицу «по медицинским показаниям».

Хотынецкая межрайонная прокуратура оспорила решение об отказе в выплате в судебном порядке. Иск удовлетоврили. Кроме того, ребёнок, исходя из постоянного места жительства его родителей, официально признан уроженцем Орловщины.

На данный момент женщине уже предоставили данный вид социальной поддержки в размере 300 тысяч рублей.

ИА «Орелград»