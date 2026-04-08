На Орловщине пожарная машина стала «Скорой помощью»

8.4.2026 | 11:03 Медицина, Новости, Общество

Сотрудники МЧС помогли встретиться медику и пациентке.

Фото: УМЧС по Орловской области

Это произошло накануне в Малоархангельском районе. Вызов поступил около 12:40. «Скорая помощь» не могла проехать в деревню Костино, где 82-летняя женщина сломала ногу.

Сначала сотрудники МЧС доставили фельдшера к пациентке. Потом они перенесли пенсионерку в свой спецавтомобиль и проделали обратный путь до «Скорой помощи» (взяв с собой и медицинского работника).

Информацию сообщили в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области. Ранее стало известно, что под Орлом в реке Цон утонул 22-летний парень.

ИА «Орелград»


