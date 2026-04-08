В Орле высадят около 570 тысяч цветов

8.4.2026 | 17:01

Об этом рассказали в администрации города.

Фото: Администрация Орла

В частности, на Александровском мосту планируется установить около 700 кашпо и 200 кадок с цветами.

Работы выполнят озеленители «Спецавтобазы». В данный момент специалисты тепличного хозяйства учреждения готовятся к выполнению данной задачи.

На сегодняшний день готово 152 вазона. В каждом из них – цветочная композиция. Используются петуния гибридная, барвинок малый, ирис сетчатый, альтернатера и другие виды цветов.

Ранее стало известно, что в областном центре уже начали сажать морозостойкие сорта. Кроме того, «Орёлград» выяснил, какие именно топиарные фигуры украсят орловские улицы в этом году.

