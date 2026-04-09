Детские лагеря начали проверять на защиту от террористов

Проверки антитеррористической защищенности лагерей проводит Росгвардия.

В Орловской области стартовали проверки степени антитеррористической защищенности детских оздоровительных лагерей. Подобные мероприятия ежегодно традиционно проводятся в преддверии начала летней оздоровительной кампании. В рамках одного из таких рейдов детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юбилейный» посетила комиссия во главе с начальником регионального Управления Росгвардии, генерал-майором полиции Сергеем Ольшанским.

«В ходе проверочных мероприятий росгвардейцы проконтролировали наличие в учреждении необходимой документации, работоспособность систем охранной сигнализации, тревожных кнопок, камер видеонаблюдения, а также осмотрели территорию лагеря, – сообщила пресс-служба Управления Росгвардии. – Помимо этого, с персоналом оздоровительно-образовательного центра был проведен инструктаж о порядке действий при возникновении различных чрезвычайных происшествий и ситуаций».

В силовом ведомстве добавили, что все орловские оздоровительные лагеря оборудованы кнопками тревожной сигнализации, работоспособность которых проверяется ежедневно. Тем временем пресс-служба губернатора сообщила, что грядущим летом в Орловской области принимать детей на отдых и оздоровление будут 264 оздоровительных учреждения, что на восемь лагерей больше, чем было в 2025 году. При этом охват детей различными организованными формами отдыха, оздоровления и занятости планируется сохранить на уровне 2025 года – 84 877 детей.

«Различными формами отдыха и оздоровления будет охвачено 24 349 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 1216 детей, состоящих на различных видах учета и находящихся в социально опасной ситуации», – отметили в пресс-службе губернатора. В свою очередь глава региона Андрей Клычков подчеркнул, что этим летом в центре особого внимания будут дети участников специальной военной операции, одаренные дети и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

«Из различных источников финансирования на организацию детского отдыха планируется направить свыше 279 миллионов рублей. На модернизацию инфраструктуры загородных лагерей – более 25 миллионов. В установленные сроки должна завершиться приемка лагерей с учетом предписаний надзорных органов», – сообщил глава региона.

