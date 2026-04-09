В Орле директоров школ будут премировать за использование МАХ

Поощрение положено за использование национального мессенджера в образовательном процессе.

Администрация города Орла распорядилась о внесении изменений в «Порядок установления стимулирующих выплат и оказания материальной помощи руководителям муниципальных образовательных учреждений». В частности, городские власти скорректировали критерии оценки эффективности и качества работы руководителей учреждений образования города Орла. Отметим, что данные критерии не распространяются на учреждения образования, подведомственные городскому управлению культуры.

«В частности, при расчете надбавки за интенсивность, напряженность и эффективность (качество) работы и надбавки за интенсивность и высокие результаты работы для руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений города Орла учитываются также: использование национального мессенджера МАХ в образовательном процессе; использование сервиса «Универсальная библиотека цифрового образовательного контента» не менее 30 процентов от общего количества обучающихся и педагогов (по состоянию на 31 мая текущего года), – сообщили аналитики производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

В муниципальную систему образования города Орла входят 63 дошкольных образовательных организации, 43 общеобразовательные организации, 14 учреждений дополнительного образования, а также Центр психолого-медико-педагогического сопровождения детей. В 2025 году дошкольное образование получали 13 314 детей, в школах обучались 37 075 человек. В 2024/2025 учебном году орловские школьники принимали участие в различных федеральных, региональных и муниципальных проектах и конкурсах.

В частности, шесть учеников представили город Орел в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» и стали победителями. Кроме того, орловские школьники ежегодно успешно проходят отбор и приглашаются для участия в профильных образовательных сменах Образовательного центра «Сириус» в Сочи. В Орле принимаются меры, направленные на стимулирование и поощрение способной и талантливой молодежи. Так, в 2025 году 45 человек получали муниципальную стипендию, 11 человек – стипендию губернатора, а еще есть человек стали обладателями губернаторских грантов.

Что касается педагогов, то в 2025 году за значительные заслуги в сфере образования и многолетний добросовестный труд семь педработников города Орла получили звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», один был награжден нагрудным знаком «За верность профессии», а еще 24 были награждены почетными грамотами Минпросвещения РФ.

Кроме того, в 2025 году 16 педагогов из города Орла стали победителями конкурсного отбора лучших учителей и иных педагогических работников образовательных организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Орловской области. Они получили гранты от губернатора. Три орловских педагога стали победителями конкурсного отбора лучших учителей и иных педагогических работников образовательных организаций и талантливой молодежи Орловской области, 10 – обладателями муниципальной премии, которая ежегодно вручается лучшим педагогическим работникам образовательных организаций областного центра.

Добавим, что среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений, по данным мэрии, в 2025 году составила 51 566 рублей и увеличилась на 16,4 процента по сравнению с предыдущим годом. Средняя зарплата педработников детских садов составила 51 762 рублей (рост на 11 процентов), работников сферы дополнительного образования – 48 225 рублей (рост на 7,7 процента).

ИА “Орелград”