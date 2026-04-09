Орловские налоговики пять раз отказали в регистрации бизнеса

Причинами отказов являлись ошибки, допущенные при регистрации.

В текущем году орловские налоговики приняли на рассмотрение 65 комплектов документов для регистрации юридических лиц. И только в пяти случаях были вынесены решения об отказе в государственной регистрации. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество отказов снизилось в два раза, сообщила пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области.

Небольшое количество отказов связано, в том числе, с внедрением ведомственных сервисов, которые помогают избегать ошибок при заполнении документации. Их популярность продолжает расти. По состоянию на 1 марта 2026 года услугами электронной регистрации воспользовались 90,65 процента заявителей, что на 5,3 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года. Правда, ошибки все-таки еще возникают.

«Самыми распространенными причинами принятия отрицательных решений являются: несоответствие представленных учредительных документов установленным требованиям, заполнение форм заявлений без соблюдения требований к оформлению документов, неверное заполнение сведений об адресе, а также несоответствие названия должности руководителя (например: в заявлении на регистрацию бизнеса указана должность «директор», а в типовом уставе «генеральный директор»)», – перечислили в областной налоговой службе.

Что касается ведомственных сервисов, то налоговики напоминают, например, об электронном сервисе «Выбор типового устава». Пользователю надо ответить всего на семь вопросов, после чего сервис сам подберет наиболее подходящий для регистрируемого ООО типовой устав. Правильно подготовить заявление можно с помощью сервиса «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».

В этом году на сайте налоговой службы появился еще один виртуальный помощник – сервис «Мой ОКВЭД». Как пояснили в пресс-службе УФНС, он позволяет организациям и индивидуальным предпринимателям максимально точно подобрать коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. Для этого достаточно ввести в поисковую строку сервиса ключевые слова, описывающие направление деятельности.

