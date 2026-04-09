Диверсанта из Орла лишили свободы на 14 лет

9.4.2026 | 13:03

Это молодой человек 2003-го года рождения.

Фото: Управление ФСБ по Орловской области

Как рассказали в Управлении ФСБ по Орловской области, его задержали в минувшем году весной. Орловец поджёг три базовые станции операторов сотовой связи (в Орловском муниципальном округе).

Молодой человек сделал это за денежное вознаграждение. Его деятельность курировали через иностранные мессенджеры.

Дело возбудили по статье «диверсия» (281.1 УК). Им занималось следственное подразделение УФСБ России по Орловской области.

В итоге Орловский областной суд приговорил фигуранта к 14 годам лишения свободы. Первые три года надо будет отбыть в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Известно, что осуждённый пытался обжаловать приговор, но его оставили без изменения.

К настоящему моменту судебное решение вступило в законную силу.

ИА «Орелград»


