На Орловщине представили варианты памятника князю Владимиру

Его планируется установить в Верховском районе.

Памятник станет частью православного комплекса, который с духовными и просветительскими целями создаётся в Корсунской пустыни. Также здесь построят собор имени князя Владимира и инфраструктуру, необходимую для паломников.

Сейчас пустынь состоит из двух монастырей, мужского (в честь князя Владимира) и женского (в честь Иоанна Богослова).

Над памятником будут работать скульпторы Юрий и Сергей Хмелевские. Они приехали в пустынь и представили четыре различных эскиза будущего монумента.

В одном из вариантов князь держит в руках крест, благословляя Россию. В другом — хоругвь с изображением Христа. Также есть эскиз, где Владимир касается рукой сердца.

В ещё одном варианте князь попирает ногой идола, что символизирует победу православия над язычеством.

Как рассказали в Корсунской пустыни, поддержать проект по созданию православного комплекса может каждый. На монастырском сайте можно приобрести именной кирпич по символической цене, а также просто сделать пожертвование. Имена благотворителей будут поминаться в ежедневных молитвах.

