В облправительстве прокомментировали уход Клычкова из «Телеграма»

9.4.2026 | 13:10 Новости, Общество

Орловский губернатор перестал публиковать посты в мессенджере с 1 апреля.

Фото: vk.com/orelregion_government

При этом в «Телеграме» у Андрея Клычкова насчитывается около 71 тысячи подписчиков.

Как рассказали «Коммерсанту» источники в орловском правительстве, губернатор действительно отказался от пользования данной площадкой.

«Крайне нестабильная платформа, которая фактически не работает, особенно с учётом ограничений мобильного интернета… Все задачи у Андрея Евгеньевича выполняет канал в мессенджере Мах», – подчеркнул собеседник издания.

На данный момент в национальном мессенджере количество подписчиков орловского главы приближается к 36 тысячам.

Также СМИ отмечает, что из всех губернаторов регионов Черноземья Клычков — пока что первый и единственный, кто перестал публиковать посты в «Телеграме».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU