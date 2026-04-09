В облправительстве прокомментировали уход Клычкова из «Телеграма»

Орловский губернатор перестал публиковать посты в мессенджере с 1 апреля.

При этом в «Телеграме» у Андрея Клычкова насчитывается около 71 тысячи подписчиков.

Как рассказали «Коммерсанту» источники в орловском правительстве, губернатор действительно отказался от пользования данной площадкой.

«Крайне нестабильная платформа, которая фактически не работает, особенно с учётом ограничений мобильного интернета… Все задачи у Андрея Евгеньевича выполняет канал в мессенджере Мах», – подчеркнул собеседник издания.

На данный момент в национальном мессенджере количество подписчиков орловского главы приближается к 36 тысячам.

Также СМИ отмечает, что из всех губернаторов регионов Черноземья Клычков — пока что первый и единственный, кто перестал публиковать посты в «Телеграме».

