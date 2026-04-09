Для орловского студенческого кампуса подготовят дороги

Транспортного коллапса с введением объекта не ожидается.

На сегодняшнем заседании профильного комитета облсовета депутат Виктор Макаров поделился впечатлениями от ограничения движения на Наугорском шоссе. «Это ужас», – заявил он. Что же будет, когда откроется кампус, ведь нагрузка на транспортную сеть увеличится, поинтересовался депутат.

Член правительства Орловской области Алексей Субботин заверил, что этот вопрос прорабатывался. На ближайшее время запланирован ремонт улицы Скворцова. Также заказана проектно-сметная документация на обновление Наугорского шоссе.

Что касается недавних пробок, Субботин заверил, что администрация города сделала всё возможное в сложившихся условиях. По его словам, подрядчику, который проводит воду, буквально вручную пришлось искать газопровод, не отмеченный на картах.

