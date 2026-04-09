Субботин рассказал о перспективах новой поликлиники в Орле

9.4.2026 | 15:31

Жители города удивлены, что всё завершилось баталиями о выборе места.

Фото: vk.com/depdor57

Вопрос прозвучал в ходе сегодняшнего заседания профильного комитета облсовета. По словам члена правительства региона Алексея Субботина, деньги на поликлинику №1 «не лежат и никуда не делись».

«В прошлом году торговали много раз. Подрядчика не нашлось ни чужого, ни местного», – пояснил чиновник.

В настоящий момент объект не в полной мере обеспечен федеральным финансированием. Заявка была подана.

При наличии финансирования работы будут возобновлены, пообещал Алексей Субботин.

Напомним, что данный проект даже стал причиной судебного спора между обладминистрацией и «Орёлгосзаказчиком». Также иск в арбитраж подавали и на проектировщика.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА "Орелград", является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство "ОрелГрад" (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года)

Орелград. 2026 год

Читайте в MAX Написать в MAX.RU