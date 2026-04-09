Субботин рассказал о перспективах новой поликлиники в Орле

Жители города удивлены, что всё завершилось баталиями о выборе места.

Вопрос прозвучал в ходе сегодняшнего заседания профильного комитета облсовета. По словам члена правительства региона Алексея Субботина, деньги на поликлинику №1 «не лежат и никуда не делись».

«В прошлом году торговали много раз. Подрядчика не нашлось ни чужого, ни местного», – пояснил чиновник.

В настоящий момент объект не в полной мере обеспечен федеральным финансированием. Заявка была подана.

При наличии финансирования работы будут возобновлены, пообещал Алексей Субботин.

Напомним, что данный проект даже стал причиной судебного спора между обладминистрацией и «Орёлгосзаказчиком». Также иск в арбитраж подавали и на проектировщика.

