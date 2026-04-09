Федералы увеличили финансовую нагрузку на орловский бизнес

Стали известны результаты мониторинга контрольно-надзорной деятельности.

Орловский бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин принял участие в семинаре на тему «Правовые аспекты и организационных и иных правонарушений». Как пояснили в аппарате правозащитника, участники обсудили вопросы по реализации силовыми ведомствами мер надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции, а также вопросы взаимодействия бизнес-омбудсмена и регионального Роспотребнадзора, на базе которого было организовано мероприятие.

«Орловский бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин отметил, что правовые аспекты и организационные мероприятия по профилактике коррупционных и иных правонарушений в РФ опираются на федеральное законодательство, подзаконные акты и внутренние документы», – сообщили в аппарате правозащитника. Кстати, бизнес-омбудсмен работает с Роспотребнадзором в рамках соглашения, а главной целью взаимодействия является укрепление законности, правопорядка и регулярный обмен информацией по вопросам компетенции сторон.

«Ключевые направления включают выработку совместных решений по соблюдению прав предпринимателей, обмен данными о нарушениях, рассмотрение обращений бизнеса и меры по восстановлению прав. Также предусмотрено сотрудничество по совершенствованию законодательства в этой сфере», – добавили в аппарате уполномоченного, сотрудники которого ранее провели анализ надзорной деятельности.

Он показал, что общий размер финансовой нагрузки на местный бизнес со стороны федеральных контрольно-надзорных органов за 2025 год составил 17,982 миллиона рублей, что на 469,24 тысячи рублей больше, чем за 2024 год. Рост показателя составил 2,7 процента. Связан он с расширением практики применения риск-ориентированного подхода при проведении плановых выездных проверок.

Общий размер финансовой нагрузки на бизнес со стороны региональных контрольно-надзорных органов за 2025 год составил 4,626 миллиона рублей, что на 34,3 процента меньше, чем было за предыдущий период (7,045 миллиона рублей в 2024 году). Региональный бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин в своем годовом докладе отметил, что в целом в регионе не наблюдается необоснованного административного давления на бизнес в ходе осуществления контрольно-надзорной деятельности.

«Рост отдельных показателей в большинстве случаев обусловлен в анализируемом периоде изменениями действующего законодательства о государственном и муниципальном контроле, – считает правозащитник. – Вместе с тем, в целях повышения рейтинга Орловской области в общем индексе административного давления, необходимо дальнейшее принятие дополнительных мер, направленных на профилактику правонарушений совершаемых субъектами предпринимательской деятельности, расширение практики назначения штрафных санкций в исключительных случаях и увеличения доли профилактических мероприятий среди общей массы контрольно-надзорных мероприятий».

