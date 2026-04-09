Орловцев призвали не выкручивать клещей самостоятельно

Специалисты Орловского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» дали жителям региона ряд полезных советов в преддверии старта сезона клещей. Эти мелкие членистоногие паразиты просыпаются весной, когда становится тепло. Как правило, сезон клещей в Орловской области стартует в апреле. Эксперты говорят, что отказываться от отдыха и прогулок на свежем воздухе не стоит, это полезно для здоровья. Вместе с тем, надо знать, как обезопасить от клещей не только себя, но и своих четвероногих питомцев, ведь клещ может присосаться и, например, к домашней собаке.

«Первый и самый важный шаг: правильное удаление клеща и его исследование, – говорят в Орловском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ». – Если вы обнаружили на себе или своем питомце клеща, не паникуйте. Лучше всего обратиться к медику и ветеринарному врачу, которые смогут профессионально удалить паразита. Не пытайтесь выкручивать клеща самостоятельно, используя подручные средства – это может привести к тому, что головка клеща останется под кожей, увеличивая риск заражения. После удаления клеща, незамедлительно отнесите его на исследование».

Кстати, в Орловском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводят экспресс-анализ клещей, результат которого, по итогам лабораторных испытаний, можно получить всего через пять часов после обращения. Это быстрый тест, подчеркивают специалисты, который позволяет оперативно узнать, является ли клещ переносчиком опасных инфекций, таких как клещевой энцефалит или боррелиоз. «Даже если экспресс-анализ показал, что клещ не является переносчиком инфекций, внимательно следите за своим самочувствием в течение нескольких недель после укуса», – добавили в Орловском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В свою очередь региональное Управление Роспотребнадзора рекомендовало тем жителям Орловской области, которые планируют отправиться на отдых в другие регионы, заранее ознакомиться с информацией об эндемичности выбранного ими для поездки региона по клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ). Переносчиками этого опасного заболевания являются иксодовые клещи, ареал обитания которых захватывает многие административные территории России. При этом территория самой Орловской области не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту.

«Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить с помощью профилактических прививок, – говорят в Управлении Роспотребнадзора. – Все люди, выезжающие на работу или на отдых в неблагополучные по клещевому вирусному энцефалиту территории, должны быть обязательно привиты. Жители Орловской области могут сделать прививку в Городской больнице имени С.П. Боткина. Чтобы успел выработаться иммунитет, необходимо не позднее, чем за 1,5 месяца до выезда, сделать прививку против КВЭ. Прививка состоит из двух инъекций, причем после второй инъекции должно пройти не менее 14 дней до выезда в эндемичную зону».

По данным ведомства, в 2025 году в Орловской области против клещевого вирусного энцефалита было привито 98 человек, в том числе 22 ребенка. В текущем году против КВЭ вакцинировались уже 15 орловцев, включая четырех детей. «Если вас все же укусил клещ, рекомендуется как можно скорее обратиться в медицинское учреждение (травмпункт). Не забывайте, что главное — правильная подготовка, предусмотрительность и своевременное обращение к специалистам», – добавили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

