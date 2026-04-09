В Орле автоледи заплатит 750 тысяч за смерть мотоциклиста

Дело о нравственных страданиях отца рассмотрел Заводской районный суд.

17 августа 2024 года, управляя «Нивой», женщина ехала по улице Комсомольской. Перед поворотом налево, на переулок Маслозаводской, она пропустила встречные машины и автобус. Как казалось женщине, препятствий для маневра нет. Приближавшегося мотоцикла она не видела и не слышала звук работы его мотора. Когда начала съезжать передними колесами с перекрестка, произошел удар в правую сторону «Нивы». Выйдя из машины, обнаружила справа мотоцикл «Ямаха» и лежащего мотоциклиста.

Пострадавшего доставили в ООКБ. Ему была проведена операция, однако в тот же день он скончался. Мужчина приобрел Yamaha YZF-R1 примерно за неделю до ДТП. Данный мотоцикл у него не первый, был опыт вождения, заявил отец погибшего. Также он подчеркнул, что водитель с ним не связалась, извинения, соболезнования не принесла. Отец погибшего потребовал через суд компенсацию морального вреда.

Истец просил взыскать 1 000 000 рублей, объяснив это сильными нравственными страданиями от потери сына. Ответчица вину не оспаривала, но сочла сумму завышенной. Ее защита заявила, что у отца с сыном не было близких отношений и они не жили вместе.

Заводской районный суд указал, что смерть близкого родственника в любом случае причиняет глубокие душевные страдания. Однако, учитывая конкретные обстоятельства (неосторожная форма вины ответчицы, характер отношений между отцом и сыном, а также требования разумности и справедливости), снизил сумму. Взыскано 750 000 рублей.

Что касается уголовного дела, то ранее женщина признана виновной по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, с лишением прав на 2 года 6 месяцев. Основное наказание постановлено считать условным, установив испытательный срок 2 года.

