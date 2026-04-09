Иностранец семь лет пользовался поддельными правами

Фальшивка была выявлена инспектором ДПС Отдельного СБ ДПС ГИБДД УМВД России по Орловской области.

В 2017 году мужчина, не сдавая экзаменов в ГАИ, через посредника за деньги получил водительское удостоверение Республики Туркменистан на свое имя. Он использовал его для управления автомобилем на территории России. 31 октября 2024 года при остановке сотрудником ДПС в Орле мужчина, как обычно, предъявил удостоверение как подлинное. Но подделка была распознана.

В ходе судебного разбирательства подсудимый вину не признал, утверждал, что прошел обучение в автошколе и получил удостоверение законно. Однако на следствии давал признательные показания (подтвердил, что экзамены не сдавал, получил удостоверение за деньги через посредника). Суд оценил показания в суде недостоверными — как способ защиты.

Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Заводской районный суд Орла в качестве наказания назначил штраф в размере 30 тысяч рублей (более мягкое, чем предусмотрено санкцией, назначено ввиду того, что иностранный гражданин, впервые совершил преступление небольшой тяжести). Поддельное удостоверение будет храниться при деле.

