Иностранец семь лет пользовался поддельными правами

9.4.2026 | 6:33 Закон и порядок, Новости

Фальшивка была выявлена инспектором ДПС Отдельного СБ ДПС ГИБДД УМВД России по Орловской области. 

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В 2017 году мужчина, не сдавая экзаменов в ГАИ, через посредника за деньги получил водительское удостоверение Республики Туркменистан на свое имя. Он использовал его для управления автомобилем на территории России.  31 октября 2024 года при остановке сотрудником ДПС в Орле мужчина, как обычно, предъявил удостоверение как подлинное. Но подделка была распознана.

В ходе судебного разбирательства подсудимый вину не признал, утверждал, что прошел обучение в автошколе и получил удостоверение законно. Однако на следствии давал признательные показания (подтвердил, что экзамены не сдавал, получил удостоверение за деньги через посредника). Суд оценил показания в суде недостоверными — как способ защиты.

Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 327  УК РФ. Заводской районный суд  Орла в качестве наказания назначил штраф в размере 30 тысяч рублей  (более мягкое, чем предусмотрено санкцией, назначено ввиду того, что иностранный гражданин, впервые совершил преступление небольшой тяжести). Поддельное удостоверение будет храниться при деле.

ИА "Орелград"


