Китайские видеокарты заменяют американские чипы Nvidia

К опытно-промышленной эксплуатации графических процессоров (GPU, Graphics Processing Unit) приступил ВТБ.

Как сообщили представители кредитной организации на конференции Data Fusion, в марте 2026 года было установлено новое оборудование, и сейчас уже приступили к опытно-промышленной эксплуатации.

Речь идет о графических процессорах (GPU), закупленных в рамках технологического партнерства с китайскими поставщиками. Этот проект стал одним из первых результатов работы Центра компетенций по ИИ в Китае, который ВТБ создает совместно с компанией Т1.

Китайские чипы планируют постепенно встроить во все ключевые направления, где используется искусственный интеллект (компьютерное зрение, анализ текстов, распознавание речи и генеративные модели). По данным банка, тестирование показало, что китайские GPU работают стабильно и хорошо совместимы с существующими системами.

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик пояснил, что новый кластер графических процессоров — это не разовая акция, а результат долгосрочного партнерства.

«Внедрение китайских GPU проходит без существенных доработок и с высокой производительностью. Это ускорит развитие ИИ-технологий, включая цифровых помощников и ИИ-агентов», — сказал Вадим Кулик в рамках конференции Data Fusion.

