Уникальное издание о фашистских застенках пополнило областной архив

В книге впервые собраны сведения о немецких концентрационных лагерях на Орловщине.

Государственный архив Орловской области объявил о том, что его библиотечный фонд пополнили издания, подаренные членами Орловского отделения Российского общества историков-архивистов (РОИА). Так, заведующий Покровской районной библиотекой Александр Полынкин передал архиву свою книгу «Из Бунино – в большую жизнь». В ней опубликованы автобиографические очерки, основанные на воспоминаниях автора и документах, найденных им в архивах Орловской области и в Центральном архиве Министерства обороны.

«Директор орловского издательства «Картуш», председатель Орловской региональной общественной организации «Союз военных литераторов» Сергей Ветчинников подарил архиву книгу доктора исторических наук Александра Сарана «Фашистские застенки. Концлагеря и тюрьмы оккупированной Орловщины 1941-1943 гг. Книга издана на средства «Союза военных литераторов», – сообщили в областном архиве.

Это издание является уникальным, так как в нем впервые собраны сведения о немецких концентрационных лагерях, лагерях военнопленных и других местах лишения свободы, которые действовали на временно оккупированной в 1941-1943 годы территории Орловщины. Всего в книге комплексно описаны 182 таких лагеря. Причем лишь 69 из них находились в современных границах Орловской области, 100 узилищ располагались на прежней орловской, а ныне брянской территории, 10 – в современных границах Калужской области и три – Липецкой области.

«Работа выполнена на материалах государственных архивов, исследовательской и мемуарной литературы, привлекались и материалы из сети Интернет», – добавили в Госархиве Орловской области. Презентация этой книги прошла 24 марта в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина. Причем ее вторая часть прошла в бомбоубежище, поскольку в Орле в тот момент была объявлена ракетная опасность. Начальник отдела использования и публикации документов Госархива Орловской области Лариса Кондакова рассказала участникам мероприятия о созданной архивом базе данных «Участники войны». В нем собраны сведения о военнопленных Орловского концлагеря.

