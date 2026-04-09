Мценск выделит 38 миллионов рублей на содержание дорог

Власти города уже приступили к поиску подрядчика.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Мценска объявило тендер, победитель которого получит право на содержание улично-дорожной сети города на 2026 год. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 37,8 миллиона рублей. Финансирование работ предусмотрено в местном бюджете, в том числе паспортом целевой муниципальной программы.

Администрация Мценска также утвердила «Порядок организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения». Из преамбулы документа следует, что он разработан с учетом требований нормативных правовых актов РФ в сфере дорожного хозяйства и определяет вопросы планирования, выполнения и приемки работ по содержанию и ремонту этих дорог, а также вопросы финансирования.

Так, обследование и оценку технического состояния автомобильных дорог должна проводить специально созданная комиссия, состав которой утверждается распоряжением администрации города Мценска. Обследование дорог проводится путем визуального осмотра, два раза в год: в начале осеннего и в конце весеннего периодов. Словом, во Мценске официально введены весенний и осенний осмотры, то рекомендовано Росавтодором.

В ходе визуального осмотра автомобильных дорог комиссия должна оценивать состояние водоотвода, покрытия проезжей части с протокольным фиксированием выявленных дефектов, а также состояние искусственных дорожных сооружений. По результатам визуального осмотра комиссией выявляются участки дорог, не отвечающие нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию.

И на основании результатов осмотра затем уже и определяются виды и состав основных работ и мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог «с целью повышения их транспортно-эксплуатационного состояния до требуемого уровня». Результаты визуального осмотра оформляются актом обследования, в котором отражаются выявленные недостатки автомобильной дороги и предложения комиссии по их устранению с указанием необходимых мероприятий. Затем городские власти определяются с объемом необходимых работ и финансированием.

Ранее глава города Мценска Андрей Беляев сообщил, что в 2025 году в рамках муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог города Мценска» капитально были отремонтированы дороги протяженностью4,98 километра, общая стоимость указанных работ составила 108,22 миллиона рублей. В частности, был отремонтирован мост через суходол по улице Рева, а также проведены работы на улицах Комсомольской, Протасовской, Заречной, Советской и других.

ИА “Орелград”