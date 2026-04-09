Мошенники взяли на вооружение «признаки теневой занятости»

Неизвестные рассылают фейковые письма якобы от имени инспекции труда.

Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Орловской и Брянской областях подметила новую тенденцию: по данным ведомства, мошенники рассылают так называемым контролируемым лицам письма и уведомления от имени трудовой инспекции. Аферисты сообщают в таких посланиях о якобы выявленных у того или иного работодателя признаках теневой занятости, нарушениях трудового законодательства или несоответствии отчетности.

Тревогу вызывает тот факт, что мошенники используют в фейковых письма официальную ведомственную символику и ссылки на существующие нормы законодательства, хотя и приводят поддельные реквизиты. Однако все вместе может создать впечатление подлинности и оказать определенное давление на получателя. «Подобные деяния указывают на признаки неправомерного получения неустановленными лицами документов контролируемого лица и дискредитации Федеральной службы по труду и занятости и его территориальных органов», – подчеркнули в межрегиональной инспекции труда.

В связи с этим ведомство сообщает, что типовые формы решений на проведение контрольного (надзорного) мероприятия утверждены приказом Минэкономразвития РФ, их без труда можно найти в Сети. На решении должен стоять QR-код, позволяющий перейти на запись в Едином реестре надзорных мероприятий. Также следует помнить о том, что у контролируемых лиц сведения могут быть запрошены только в определенных случаях, например, при проведение оценки достоверности сведений, расследовании несчастного случая, производстве по делу об административном правонарушении и др. Если при получении письма или решения возникают сомнения в их подлинности, рекомендуется обратиться за разъяснением в инспекцию труда.

Что касается теневой занятости, то борьбой с ней на местах также занимаются специальные комиссии. И проблема, действительно, существует. Так, в прошлом году межведомственная комиссия по легализации заработной платы, действующая в городе Орле, провела девять заседаний. Она заслушала 94 налогоплательщиков, имевших задолженность по единому налоговому счету, а также 198 налогоплательщиков, выплачивавших своим сотрудникам заработную плату ниже МРОТ или не оформивших трудовые отношения с ними. Результатом работы комиссии стало то, что после проведения бесед перед бюджетом была погашена задолженность в размере 109 миллионов рублей, а 14 заслушанных руководителей увеличили заработную плату своим сотрудникам.

